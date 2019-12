S-au nascut primele himere din embrioni de porci injectati cu celule stem de maimuta

Din embrioni de porci injectati cu celule stem de maimuta s-au nascut primele himere. Desi un astfel de experiment, realizat in China, unora le-ar putea parea inutil sau chiar scandalos, realitatea e ca, spun oamenii de stiinta, suntem cu un pas mai aproape de momentul in care vom creste organe umane in gazde animale. Un subiect sensibil si acesta.