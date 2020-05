S-au raportat mai multe imbolnaviri COVID-19 in ziua in care amenzile uriașe au fost desființate de CCR

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 392 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, față de 270 în ziua precedentă. A scăzut, în schimb, numărul de pacienți critici internați la terapie intensivă, 234, față de 244, cu o zi în urmă. Au fost reaportate și opt decese ale unor pacienți cu vârste cuprinse între […] The post S-au raportat mai multe îmbolnăviri COVID-19 în ziua în care amenzile uriașe au fost desființate de CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.