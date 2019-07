S-au stabilit brigazile de arbitri pentru meciurile sustinute de Universitatea Craiova si FCSB in Liga Europa

Helgi Mikael J nasson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arbitri din Islanda si Cipru vor conduce la centru meciurile pe care Universitatea Craiova si FCSB le vor disputa, joi, in mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Europa. Meciul Universitatea Craiova - FC Sabail (Azerbaidjan), programat de la ora 19.00, va fi arbitrat de islandezul Helgi Mikael Jónasson, ajutat de Johann Gudmundsson si Bryngeir Valdimarsson, in timp ce Ivar Orri Kristjansson va fi rezerva. In tur, Universitatea Craiova a invins, in deplasare, scor 3-2. La un pas de surpriza! Politehnica Iasi a inceput cu drpetul campionatul si a luat un punct pe terenul campioanei Partida Milsami Orhei - FCSB, programata, joi, de la ora 20.00, va fi condusa la centru de cipriot ...