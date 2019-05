S-au terminat buletinele de vot din Tudor Vladimirescu

Sectie vot Tudor Vladimirescu 1 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deoarece intentia la vot este mare, in campusul Tudor Vladimirescu s-au terminat buletinele de vot. In urma unei consultari, s-a decis ca sa se ia buletine de vot din localitatile in care s-au inregistrat prezenta mica. Concret, se vor aduce buletine de vot din Mosna, localitate in care au votat, cumulat, pentru referendum 308 oameni, dintr-un total de 7.757 de oameni inscrisi pe liste, si 360 de oameni, dintr-un total de 7.756, inscrisi pe listele pentru europarlamentare. Mentionam ca, in localitatea Mosna, listele sunt marite datorita multor cetateni din Republica Moldova care au domiciliul in cadrul localitatii, dar care nu se prezinta la vot, pentru ca sunt plecati in statele din ...