S-au tras la sorți grupele pentru EURO 2020: Romania, in grupa cu Olanda, Austria și Ucraina, daca se califica

Tragerea la sorţi a grupelor pentru turneul final Euro 2020 a avut loc la Bucureşti. România va juca în grupa C, alături de Olanda, Ucraina şi Austria în cazul în care va trece de cele două meciuri din playoff-ul Ligii Naţiunilor, potrivit digisport. România va organiza 3 meciuri din faza grupelor Campionatului European 2020, plus o partidă din