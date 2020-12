S&P Global Inc negociaza preluarea IHS Markit Ltd, cu sediul in Londra: Tranzacția se ridica la 44 de miliarde de dolari

S&P Global Inc este în negocieri avansate pentru a cumpăra IHS Markit Ltd, cu sediul în Londra, pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, într-un acord care ar combina doi furnizori majori de date, a raportat Wall Street Journal, citat de Reuters, potrivit Mediafax.

O persoană familiarizată cu problema a confirmat pentru Reuters că S&P Global se apropie de un acord pentru a cumpăra IHS.

Tranzacția, care la acest preț ar fi cea mai mare a anului, ar putea fi anunțată oficial luni.

S&P Global și IHS nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale Reuters.

S&P Global oferă ratinguri țărilor și companiilor, și furnizează date piețelor de capital și de mărfuri din întreaga lume.

IHS are o gamăextinsă de servicii, de la vânzarea de date despre industriile auto și tehnologice până la publicarea Jane’s Defense Weekly. Compania a fost înființată după ce IHS Inc, din SUA, a cumpărat Markit Ltd din Marea Britanie în 2016.

IHS are o valoare de piață de aproximativ 36,88 miliarde de dolari, bazată pe valoarea de vineri de la bursă.