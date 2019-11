S.R. Stanescu: Magicianul timpului

Sorin Roșca Stănescu Ce bine! Astăzi nu mă mai simt obligat și nici nu pot să scriu din nou despre simulacrul electoral. Așa că mă voi referi exclusiv la un om care sfințește locul. Un magician al timpului. Un specialist dedicat sănătății spirituale și fizice a oamenilor. Care a știut să facă și să The post S.R. Stănescu: Magicianul timpului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.