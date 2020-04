Sa discutam despre asigurare: Suntem protejati in situatia pandemiei COVID-19?

COVID-19 a cauzat o grava perturbare a vietii de zi cu zi si a activitatii comerciale si de business, afectand in egala masura viata fiecarei persoane si a business-urilor in general. Atat oamenii, cat si societatile/institutiile se afla intr-un proces continuu de analiza a solutiilor si concesiilor necesar a fi implementate pentru a limita impactul pandemiei COVID-19. In contextul unui mediu in continua evolutie, cu totii trebuie sa ne adaptam si sa incercam sa tinem sub control efectele ...