Sa fie lumina! Muncipalitatea a inteles eronat sensul sintagmei! In plina zi, iesenii platesc iluminatul public - FOTO

Autoritatile locale au inteles in mod eronat celebrul verset din biblie: ''Sa fie lumina''! Iesenii, in schimb, sunt nevoiti sa suporte cheltuielile pentru iluminatul public stradal...ziua. In fiecare dimineata, vestitii stalpi de iluminat sunt 100% functionali. Nu se cunosc motivele pentru care acest lucru se intampla, sau beneficiile consumatorilor de pe urma acestei 'scheme' dar stim cu siguranta ca iesenii platesc pentru nepasarea, lipsa de viziune a autoritatilor. Nefericitul eveniment are loc, in fiecare dimineata, intre Splai Bahlui si Tudor Vladimirescu. Deci, Sa fie lumina, ca tot noi o platim! Daca ti-a placut articolul, te ...