In contextul pandemiei Coronavirus Covid - 19, cu totii suntem sub o presiune nemaintalnita pana acum. Mai mult ca oricand, trebuie sa avem grija unul de celalalt pentru a depasi aceste momente cu bine.

--

In aceste zile, ma gandesc mult la cei ce sunt peste granitele tarii si nu aproape de familii, ca in alti ani. Desi tuturor ne este ingradita libertatea de miscare, in folosul nostru, pana la urma, pentru a stopa raspandirea virusului, stiu ca voi, cei plecati, resimtiti dorul de `acasa` mai mult si mai dureros decat noi, cei din tara. Pentru ca voi veniti foarte rar sa vizitati familiile si prietenii, pentru ca stiu cat de mult lucrati si va implicati in a avea o viata sociala in comunitatile din care faceti parte. Stiu ca pentru majoritatea dintre voi, sarbatorile acestea erau prilejul de a ajunge acasa.

--

Sarbatorim zilele acestea Pastele ortodox. Daca anul acesta trebuie sa fie diferit pentru noi toti, sa acceptam asta si sa ne gandim, pe cat posibil, ce facem pe viitor, cand ingradirile se vor mai relaxa. V-as recomanda tuturor sa va ganditi la ce sectoare de munca va puteti reorienta in tarile unde sunteti, daca nu va mai fi posibil sa va pastrati actualele locuri de munca. De asemenea, v-ati putea gandi, mai mult ca oricand, la posibilitatea intoarcerii in tara si punerea in practica a unor idei de business. Haideti sa cream comunitati frumoase si unite si sa ne ajutam pe noi toti aici si acolo, sa fim mereu informati si sa venim cu idei noi, astfel incat sa ne fie mai bine.

--

Astfel, va transmit gandurile mele calde pentru acum si-n viitor, sa ajungem sa fim mai buni, in gand si-n fapta. Acum a venit vremea sa punem mana de la mana, gand de la gand, sa ne curatam de nepasare si incetul cu incetul sa ne ajutam.

--

Paste fericit! Sa ne revedem cu bine!