Sa o ungem pe Rovana!

Ne aducem cu totii aminte cum i se stramba gura pe podiumurile electorale, atunci cand il ridica in slavi pe Dragnea ca pe un stapan absolut. De asemenea, am vazut-o in Parlamentul European tinandu-i trena Vioricai Dancila, cand era chemata sa dea socoteala pentru siluirea statului de drept prestata dezinvolt de acelasi Dragnea.