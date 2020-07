Sabine Lisicki planuieste revenirea in WTA dupa o lunga absenta

Jucătoarea germană de tenis Sabine Lisicki, finalistă la Wimbledon în 2013, se antrenează pentru a reveni în circuitul profesionist (WTA), dar misiunea ei a devenit mai complicată din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA potrivit Agerpres.

Lisicki, 30 ani, are dificultăţi în a se antrena în Florida, din cauza restricţiilor impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.''Academia Nick Bolletieri a fost complet închisă din luna martie. Inclusiv terenurile publice au fost închise, aşa că nu există prea multe oportunităţi'', a declarat Lisicki, care are patru titluri WTA în palmares, iar cea mai înaltă poziţie a sa atinsă în clasamentul WTA este locul 12.Germanca nu a mai jucat un meci oficial de un an, perioadă în care s-a confruntat cu accidentări şi o mononucleoză infecţioasă, astfel că în prezent ocupă locul 555 în ierarhia mondială.Lisicki participă însă la turneul World Team Tennis, care are loc în Virginia de Vest, şi se bucură că poate reveni pe teren şi să se antreneze din nou.Germanca nu se gândeşte la retragere, dar nici nu ştie dacă va mai putea juca în acest sezon, din cauza pandemiei de coronavirus. Circuitul WTA ar urma să se reia la începutul lunii august, cu turneul de la Palermo, în timp ce US Open ar urma să se desfăşoare fără spectatori începând cu 31 august.''Nu cred că îmi pot face planuri pentru 2020. Am un clasament protejat şi mă voi folosi de el, dar totul depinde de cum va fi influenţată situaţia de coronavirus. Va trebui să aşteptăm şi să vedem la ce turnee pot lua parte'', a spus Lisicki.