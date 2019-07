Sabrina Bujoreanu este caștigatoarea Miss Fashiontv Europe 2019 și a bijuteriei cu diamante in valoare de 20.000 Euro

Frumoasă, talentată și cu mari perspective în cariera sa de modeling, Sabrina a cucerit juriul concursului Miss Fashiontv Europe 2019 care s-a desfășurat miercuri seara în România, la It Cucina by Bonton Palace din București. Fashion Week by Fashiontv a transformat Bucureștiul în Capitala Internațională a modei reunind peste 50 de modele din toată Europa, […]

The post Sabrina Bujoreanu este câștigătoarea Miss Fashiontv Europe 2019 și a bijuteriei cu diamante în valoare de 20.000 Euro appeared first on Cancan.ro.