Sacrificii mari la moțiunea de cenzura: Deputat PNL grav bolnav a ajuns in Parlament

Deputatul PNL Corneliu Olar, grav bolnav spun colegii sai de partid, a ajuns joi in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in timpul discursurilor politice. Parlamentarul a fost imediat inconjurat de colegii sai liberali, care l-au imbratisat si l-au pupat. Deputatul sufera de cateva luni de zile de o boala extrem de grava, zic liberalii, dar le-a promis colegilor ca se pot baza pe votul lui pentru demiterea Guvernului.

De asemenea, un senator PMP internat in Cluj a petrecut noaptea trecuta in ambulanta, in drum spre Bucuresti. El se afla cu medicii intr-un hotel si la momentul votului va veni in Parlament pe propria raspundere, cu ambulanta, sa voteze pentru motiunea de cenzura.