Sala Radio 'dezmierdata' de sunetele celei mai mari orgi din sud-estul Europei

Fostul lider PSD Liviu Dragnea ramane in Penitenciarul Rahova, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, ca nefondat recursul in casatie depus de acesta in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectia Copilului Teleorman, caz in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.