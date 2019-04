Salarii FABULOASE pentruu actorii din "Game of Thrnoes"

Game of thrnoes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bugetul productiei celui mai popular serial de televiziunii al momentului atinge sume astronomice. Pentru un episod din sezonul final al ”Game of Thrones” s-au cheltuit 15 milioane de dolari. Episoadele din primele sezoane au fost considerabil mai ieftine - in jur de 7-8 milioane de dolari. Ultimul sezon din Game of Thrones. Tot ce trebuie sa stii despre primele sapte sezoane Potrivit publicatiei Variety, actorii serialului au si ei salarii insemnate. Kit Harington (care il interpreteaza pe Jon Snow), Emilia Clarke (Daenaerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) si Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) au incasat, in 2017, cate 500.000 (446.400 e ...