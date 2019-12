Salariu de 4.500 lei, cazare gratuita, dar nu gasesc angajati. Criza in mai multe orase din tara: unde poti sa te angajezi si maine

Criza fortei de munca afecteaza sistemul de transport public din marile orase.

Firmele nu mai gasesc soferi profesionisti, asa ca unele autobuze stau in garaje, pentru ca nu are cine sa le conduca. Iar pe traseu sunt mai putine mijloace de transport in comun, care vin mai rar si pasagerii sunt nevoiti sa urce claie peste gramada.

Scenele cu oameni inghesuiti in mijloacele de transport in comun, la orele de varf, sunt frecvente in Timisoara.

Aglomeratia apare pentru ca societatea de transport nu poate sa scoata pe traseu toate autobuzele pe care le are in garaje. Din cele 77 de vehicule, circula doar 46. Pe restul nu are cine sa le conduca.

Calator: “Nu vin la timp. Zice ca vine la si 30, si la si 30 arata ca vine la si 54. S-a intamplat sa nu ma duc la scoala din cauza asta.”

Conducerea societatii de transport public din Timisoara spune ca are nevoie urgent de cel putin 20 de soferi. Desi e pregatita sa le ofere salarii mari, pana acum nu a venit nimeni sa se angajeze.

Nicu Bitea, director societatea de transport public Timisoara: “Un sofer daca munceste poate sa castige un venit minim de 4.000 – 4.500 de lei lunar. Le oferim si cazare.”

Nici compania de transport public din Iasi nu gaseste soferi pentru autobuze.

Cristian Stoica, director compania de transport public Iasi: “Avem un deficit de 30-40 de soferi. Ceilalti conducatori fac ore suplimentare.”

Iulian Pantiru, angajat CTP Iasi: “Suntem putini, ore se fac multe, liber putin. Sambata o sa am a doua zi libera din luna asta, deci 2 libere pe luna. Stam aici tot timpul, e greu.”

Situatia este aceeasi si in Brasov – unde ar fi nevoie de 30 de soferi pentru autobuze.

Silviu Stefan, purtator de cuvant RATB Brasov: “Aproape toti conducatorii nostri auto fac ore suplimentare in cadrul limitelor legale, insa ei sunt solicitati sa faca ore suplimentare si sunt platiti pentru acest lucru. Vor avea venit in jurul 3100- 3200 de lei, net, bani in mana.”

Potrivit Uniunii Transportatorilor Rutieri, tara noastra se confrunta cu o criza de soferi cu atestat profesional. Deficitul este de aproape 40 de mii.

Romania a ajuns in aceasta situatie dupa ce multi dintre soferii cu experienta au plecat in strainatate. Afara, un sofer de camion poate castiga 2.200 de euro pe luna, iar unul de autobuz primeste intre 1.500 si 1.800 de euro pentru doar 6 ore de munca pe zi.

