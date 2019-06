Salariul mediu net a crecut cu 40 de lei, in aprilie. Cine sunt salariatii cel mai bine platiti din Romania, cu peste 7.000 lei in mana

Salariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Castigul salarial mediu nominal net a urcat la 3.115 lei in aprilie, in crestere fata de luna precedenta cu 40 lei (+1,3, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.105 lei, cu 1,1% mai mare decat in luna martie 2019. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) - 7.192 lei, iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte - 1.785 lei. "In aprilie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna precedenta ca ...