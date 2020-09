Salariul mediu net a crescut cu 74 de lei in iulie si a ajuns la 3.372 de lei. In ce domenii s-au inregistrat cele mai mari cresteri

Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 74 de lei (+2,2%), arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti.