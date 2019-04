Salariul mediu net a crescut in februarie. Care sunt domeniile cu cele mai mari majorari

Castigul salarial mediu net a crescut in februarie, nominal, cu 17,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.933 lei. Insa cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 13,6%, ritm scazut fata de cel inregistrat in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).