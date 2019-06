Salata de orez cu dovlecei si ton – Ingrediente (4-6 persoane)

Printre preparatele mele preferate de vara se afla si salata de orez. Este o reteta simpla, gustoasa si sanatoasa, perfecta pentru masa de pranz sau cina. Cand eram mica, mami ne facea foarte des salate sarate de orez cu legume, dar nici eu, nici fratele meu, nu ne inghesuiam sa le mancam. De o mie de ori mai mult preferam orezul cu lapte si scortisoara, cel mai bun desert din copilaria noastra.Iata ca o data cu trecerea timpului, gatesc mult mai des salate de orez cu legume, peste, carne. Imi plac la nebunie si, asa cum va spuneam mai sus, sunt o idee grozava pentru mese sanatoase si rapide.Pentru salata de orez de astazi am folosit foarte putine ingrediente, orez pentru salate parboiled, dovlecei, branza mozzarella si deliciosul ton bucati Lotka in ulei de floarea soarelui. Toate produsele Lotka sunt versatile si pot fi utilizate in diverse combinatii: cu legume, pentru salate, sandvisuri sau alte mancaruri.350 g orez pentru salate parboiled3 dovlecei medii + 2 linguri ulei de masline2 conserve ton bucati Lotka in ulei de floarea soarelui (1 conserva/160g)150 g branza mozzarella50 ml apa/vin alb sec4-5 linguri ulei de masline2 linguri otet de mere1 lingurita rasa sare½ lingurita mica piper macinat (optional)