Salina Turda, promovata la targul internațional de turism din Spania

Salina Turda in Spania

Salina Turda, cel mai cunoscut obiectiv turistic din Cluj, a fost reprezentant la targul de turism din capitala Spaniei.

"Ne-am reunit din toate colțurile țării pentru a spune, împreună, #povesteaRomania in primul targ european la care participam in acest an, FITUR 2020 Madrid.

Ministerul Turismului, alături de Consilii Județene, asociații de promovare, tours operatori, hotelieri, companii aeriene, a prezentat ce are România mai frumos și de ce țara noastră trebuie să devină destinație de vacanță pentru străini.

Locuri minunate, oameni de omenie, tradiții, istorie, cultură!"

