Salonul Ofertelor Educationale editia 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eveniment – reper al comunitatii educationale iesene, Salonul Ofertelor Educationale, se reinventeaza an de an provocand creativ elevii in explorarea ofertei educationale. Organizatorii, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in colaborare cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi isi propun, prin manifestari specifice, promovarea scolii iesene si sprijinirea procesului de orientare in cariera a tinerilor. Salonul ofertelor educationale, reuneste institutii de invatamant din municipiul Iasi si localitatile limitrofe care isi promoveaza ofertele de invatamant liceal, profesional, dual pentru anul scolar urmator, construind o experienta educationala nonfo ...