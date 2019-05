Salonul Ofertelor Educationale – Zona Pascani, Editia 2019

Salonul Ofertelor Educationale Zona Pascani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salonul Ofertelor Educationale iti deschide portile catre elevii din municipiul Pascani si localitatile limitrofe. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in colaborare cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, in vederea sprijinirii procesului de orientare in cariera a tinerilor precum si a promovarii scolii iesene. Salonul ofertelor educationale reuneste institutii de invatamant din zona Pascani care isi promoveaza ofertele de invatamant liceal si profesional pentru anul 2019-2020. Editia din acest an are loc joi, 23 mai 2019, in Holul Primariei Municipiului Pascani. Evenimentul va debuta cu Prezentarea filmel ...