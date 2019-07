Saltul mortal al doamnei Viorica Dancila

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce face doamna Viorica Dancila? Se pregateste de un spectaculos salt in neant? Un salt care poate fi si mortal? Sau pur si simplu se alinta? Ce intentii are cand, pe neasteptate, declara ca, daca partidul o vrea, ea se duce demonstrand ca nu este lovita de lasitate? Dar ar putea partidul sa nu o vrea? Ce sanse are Viorica Dancila de a intra in turul doi? Reactia fulger a lui Klaus Iohannis. A stins incendiul din PNL? De ce toata lumea vorbeste despre intrarea in turul doi? In primul rand, pentru ca noua presedintie a Romaniei nu se poate transa in primul tur. Chiar daca Iohannis organizeaza nu unul, ci zece referendumuri simultan cu alegerile. De aceea, in paranteza fie spus, eu cred ca refer ...