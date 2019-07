Salubris a prezentat ultimele achizitii facute de compania publica - FOTO

ACHIZITIE Salubris SA 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, Salubris SA, a prezentat ultimele achizitii facute de compania publica. Concret, oficialitatile iesene au achizitionat mai multe masini cu dotari speciale care vor colecta selectiv deseurile de pe raza municipiului Iasi. Acestea fiind mult mai mobile fata de celelalte utilaje Salubris. Au fost adusem si mai multe triciclete electrice despre care primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica sustine ca sunt unice in Romania. Tricicletele vor fi folosite de angajatii Salubris in zonele greu accesibile. Prin aceste masuri, primaria municipiului Iasi sustine ca a redus cu mult normele de poluare din Iasi si va ocntinua planul de reducere a acesteia, atat prin colect ...