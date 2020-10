Salvați Copiii Romania: Peste un sfert dintre elevi nu are acces la educația online

Peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online, arată un studiu realizat de Salvați Copiii România. 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare învățământului online. Studiul a fost realizat de Salvați Copiii România, alături de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național […] The post Salvați Copiii România: Peste un sfert dintre elevi nu are acces la educația online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.