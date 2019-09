Salvamontistii din Prahova au salvat cinci copii, epuizati fizic, de pe un traseu din Bucegi

Copii rataciti in Bucegi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salvamontistii din Prahova au intervenit, luni, pentru recuperarea a cinci copii, cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani, care, fiind epuizati fizic, nu am mai putut inainta pe traseul care duce de la Piatra Arsa spre Babele, din Muntii Bucegi. Potrivit Salvamont Prahova, echipele au intervenit pentru recuperarea a cinci copii, cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani, din Bucuresti, de pe Platoul Bucegi. Capra neagra ranita, carata 7 kilometri in spate de salvatori „Au urcat din Sinaia pe Piciorul Pietrei Arse, cu gandul de a ajunge la Babele. Fiind epuizati fizic si fara resurse financiare, si-au anuntat parintii de impasul in care se aflau. Un gest corect, deoarece in starea fizica in c ...