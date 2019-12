Salvamontistii, in alerta. Doi turisti au fost surprinsi de avalansa in muntii Fagarasului

În urmă cu putin timp, doi turiști au fost surprinsi de o avalanșă in timp ce urcau spre vârful Negoiu din munții Făgărașului.Avalanșa fiind de mici dimensiuni, acestia nu au suferit leziuni si au reusit sa se salveze singuri.Salvamont Sibiu este in alerta, iar in caz de nevoie poate intervenii imediat.Se menține legatura cu turistii pana acestia vor ajunge la cabana Negoiu.Sursa text-foto-captura: Facebook/ Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu