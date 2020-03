Salvati Copiii anunta un fond de urgenta pentru dotarea spitalelor. Copiii in situatii de risc, sprijiniti suplimentar

In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvati Copiii atrage atentia ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor si marginalizarii. Organizatia isi va intensifica in perioada urmatoare eforturile de sprijinire si protectie a beneficiarilor sociali, dar va gestiona si un fond de urgenta pentru dotarea spitalelor.