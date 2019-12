Salvatorii de la ISU Iași au daruit cadouri bebelusilor nascuti in ziua de Craciun

Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi au dăruit, miercuri, cadouri femeilor care au născut în prima zi de Crăciun la Maternitatea "Cuza Vodă", la acţiune fiind prezent şi şeful IGSU, general de brigadă Dan Paul Iamandi, scrie Agerpres.

Reprezentanţii ISU Iaşi au dăruit cadouri mamelor care au născut în ziua de Crăciun, una dintre aceasta fiind o tânără în vârstă de 22 de ani, din localitatea Mădârjeşti. Ea a născut în cursul dimineţii un băiat în greutate de 4,1 kilograme. La naştere copilul a avut un scor APGAR 10."Nu mă aşteptam să vină acum. Trebuia să nasc pe 30, dar a venit chiar de Moş Crăciun, odată cu naşterea lui Isus Hristos. Copilul se numeşte Matei Ştefan. Iniţial am vrut să îi spun Matei Luca, dar tatăl a vrut să poarte numele de Ştefan. Nu a fost o sarcină grea. Naşterea a decurs fără probleme. Am născut la 6,20, la scurt timp după ce am ajuns la spital. Mai avem acasă o fetiţă de 3 ani şi jumătate, care mă tot întreba când nasc. Abia aştept să vină să îl vadă. Sperăm că se vor înţelege bine. Nu mă aşteptam la o asemenea surpriză. Acum alta, venită din partea pompierilor. Cine ştie, poate când va ajunge mare va deveni pompier şi va salva vieţi", a mărturisit Ştefania Popescu.

Pentru reprezentanţii ISU Iaşi este al nouălea an când vin la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" pentru a aduce daruri femeilor care au născut în prima zi de Crăciun. Ca de fiecare dată, ei au fost însoţiţi şi de şeful lor, Dan Paul Iamandi, care acum este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.



"Este al nouălea an când suntem aici la Maternitatea 'Cuza Vodă'. Pompierii ieşeni aleg an de an să petreacă această zi aici pentru a aduce bucurie mămicilor care au născut în ziua de Crăciun sau înainte. Ne-am orientat spre mămicile care au avut nevoie de daruri, astfel încât să simtă că pompierii aduc bucurie şi altfel atunci când intervin în situaţii de urgenţă", a declarat Silvia Bolohan, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.



Cele nouă mame care au născut în primele ore ale dimineţii de Crăciun au primit din partea celor de la ISU câte un trusou, articole de igienă, o carte cu poveşti.