Salvatorii in alerta! Explozie la Manastirea Sihastria Raraului. Cinci victime (galerie foto)

La față locului intervin pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulață SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.



Pana in momentul de fata au fost evaluate medical 5 persoane, dintre care doar o femeie va fi transportata la spital. Ceilalti răniți refuză transportul la o unitate spitaliceasca. La o prima evaluare, niciunul nu prezinta rani grave, care sa le puna in pericol viata.



Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar dupa investigatiile medicale si acordarea primului ajutor medical, se va cerceta pentru identificarea cauzei probabile si a circumstantelor in care s-a produs explozia.



Suflul exploziei a afectat o camera tehnica si o bucatarie aflate in constructia anexa respectivă , a transmis ISU Suceava.