Sam Smith vrea ca Dua Lipa sau Elton John sa creeze tema muzicala a noului 'James Bond'

Cântărețul britanic Sam Smith vrea ca tema muzicală a noului film "James Bond", "No Time to Die", să fie creată fie de Dua Lipa, fie de Elton John, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor muzicienilor britanici în playlist-ul zilei, potrivit Mediafax.

Sam Smith este autorul piesei "Writing's On The Wall" care a fost aleasă ca temă muzicală pentru cel mai recent film al francizei Bond, "Spectre", lansat în 2015.

Și, deși crede că Dua Lipa este cel mai potrivit artist contemporan care să îi calce pe urme, Smith a sugerat, într-un interviu pentru postul de radio britanic Hits Radio, că Elton John ar trebui să înregistreze noua temă muzicală, pentru că acesta este unul dintre puținele lucruri pe care legendarul cântăreț nu le-a făcut în cariera sa.

Deşi nu a creat nicio temă muzicală pentru franciza Bond, Elton John a primit un premiu Oscar pentru piesa "Can You Feel the Love Tonight" inclusă pe coloana sonoră a animaţiei din 1994 "Regele Leu/ The Lion King".

Pe de altă parte, artistul britanic Ed Sheeran a fost luat în considerare pentru noul film Bond, dar discuţiile cu producătorii s-au oprit după ce regizorul Danny Boyle a renunţat la proiect, potrivit music-news.com.

Următorul film din seria "James Bond", care va fi regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat în Marea Britanie, pe 8 aprilie 2020.

Precedentele două pelicule au fost regizate de Sam Mendes și au avut cele mai mari încasări din toată franciza: "Skyfall" a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar "Spectre" - 880,7 milioane de dolari.

În "Spectre", actorul britanic Daniel Craig a interpretat pentru a patra oară rolul agentului 007, după ce a jucat anterior în filmele "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace/007: Partea lui de consolare" (2008) şi "Skyfall/007: Coordonata Skyfall" (2012).