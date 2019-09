Sambata aceasta este dedicata copiilor, la Iulius Mall: Teatru si fashion show

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest final de saptamana, copiii vor fi actorii principali la Iulius Mall Iasi. Prichindeii sunt invitati, prin teatru, in fascinanta lume a lui „Peter Pan” si vor descoperi ce tinute sa aleaga pentru scoala, intr-un fashion show. Ultimul week-end de vacanta aduce motive de bucurie pentru strengari, la Iulius Mall Iasi. Sambata, pe 7 septembrie 2019, de la ora 16.00, aproximativ 40 de micuti vor defila pe catwalk, in cadrul First Models Kids Fashion Show. Prezentarea de moda are tema „Back to School” si aduce in prim-plan ultimele trenduri in materie de hainute, din colectiile Terranova si Koton. Cei curiosi sa le descopere, copii si parinti deopotriva, sunt invitati la eta ...