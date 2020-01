Sambata, un nou amical: FC Farul a transferat un fost international de tineret al Republicii Moldova

La 16 ani și jumătate am plecat de acasă și am semnat cu Braga. A fost destul de greu, mai ales că nu cunoșteam limba portugheză, dar m-am adaptat și a fost o perioadă bună. Am jucat la echipa națională sub 21 de ani a Republicii Moldova, cu care am terminat pe locul secund la un turneu puternic în Rusia. În ultimul sezon, am evoluat la o echipă din Suedia, o alegere făcută într-un moment în cariera mea în care am fost nevoit să am continuitate. Fiecare jucător visează la echipa națională și sper ca și eu să ajung acolo, a arătat Cărăruș.