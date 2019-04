Sanatate, Romania! Medicii care salveaza vieti intr-un sistem plin de rani

Gabriela si Andrei Marin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt oamenii in mainile carora ne lasam vietile, cei pe care ii privim cu speranta cand de priceperea lor depinde salvarea. Sunt medicii pe care ii pierdem intr-un ritm alarmant. La fiecare sase ore, un specialist paraseste definitiv Romania. In tara raman spitale fara dotari, pacienti fara salvare si o mana de oameni care inca mai lupta. Am facut o radiografie completa a sistemului medical, de la om la aparatura, din tara... peste hotare. Si, din bancile scolii, la bisturiu - am gasit cicatrici dureroase. Incepem seria "Sanatate, Romania!" cu primii pasi facuti pentru a deveni medic si greutatile intalnite pe acest drum. Gabriela si Andrei Marin. Ea - rezident cardiolog, el - chiru ...