Sanctiuni drastice! S-au dat zeci de amenzi intr-o singura zi

amenzi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 4 iulie, politistii ieseni au intervenit la peste o suta de evenimente, majoritatea dintre acestea fiind sesizate prin apel la numarul unic pentru situatii de urgenta, 112. In aceasta zi, oamenii legii au aplicat peste trei sute de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor au fost sesizate peste 20 de infractiuni. Vezi si: O noua campanie pentru donatorii de sange! Iesenii sunt asteptati in numar cat mai mare "Pe data de 4 iulie a anului curent, politistii ieseni au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate sase actiuni si s-a intervenit la 109 evenimente, dintre care 92 ...