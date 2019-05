Sanctiuni DURE dupa SCANDALUL pe bani publici de la Casa de Cultura a Studentilor Iasi. Ce RISCA liberalul Adrian Caliman - FOTO

Adrian Caliman si Bogdan Crucianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele trecute, la Casa de Cultura a Studentilor (CCS) Iasi a fost programat un festival de muzica rock (Rock'n'Iasi - n.r.), finantat din bani publici. Nimic nefiresc in toate acestea doar ca, la adresa organizatorilor au aparut o serie de acuzatii grave! De la faptul ca s-a perceput o taxa de intrare, s-au permis vinderea bauturilor alcoolice minorilor sau scandari impotriva unei formatiuni politice... In plus, curios este faptul ca, incasarile rezultate dupa finalizarea festivalului nu au intrat in conturile Casei de Cultura a Studentilor, institutie care a gazduit manifestarea! Vezi si: Studenti ieseni implicati intr-un scandal monstruos - GALERIE FOTO Avand in vedere t ...