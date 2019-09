Sanda Nicola a dezvaluit dramele prin care a trecut de-a lungul vietii

Sanda Nicola are o poveste de viata cel putin impresionanta si pe masura de dureroasa. Iata ca in spatele zambetului sau timid se afla drame cumplite care ar dobori chiar si pe cel mai puternic om din lume.

Sanda Nicola, in vasrta de 40 de ani, este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la noi, insa putin stiu ca in spatele imaginii impecabile se ascund lacrimi si poveri pe care jurnalista a incercat intai sa le ascunda si mai apoi sa le infranga si iata ca a reusit. Sanda Nicola a publicat o carte autobiografica, intitulata Carte de identitate, in care a avut curajul sa-si dezvaluie dramele pe care le-a trait din copilarie si pana in prezent.

Pe cand avea doar 5 ani parintii Sandei au divortat, insa durerea cu adevarat mare avea sa o apese multi ani mai tarziu, la varsta de 33 de ani, atunci cand Sanda a aflat ca cel langa care crescuse si pe care-l considera tatal sau, nu este, de fapt, tatal biologic: ”Cand am facut eu 33 de ani, tatal meu s-a imbolnavit foarte tare si mi-a facut aceasta propunere, sa facem testul de paternitate.

El stia sigur, nu avea nicio indoiala, stia si cine este tatal meu biologic. Probabil ca se temea ca o sa moara si nu voia sa plece din aceasta lume fara sa-mi spuna acest lucru. Am vrut o confirmare. Aveam nevoie sa limpezim lucrurile. Pentru ca eu am tanjit dupa el, am suferit ca nu avem o relatie mai apropiata si asa am inteles. In timpul copilariei eu intrebasem de cateva ori. Auzisem niste discutii in curtea bunicii din partea tatalui.

Am confruntat-o pe tema asta pe mama mea si de fiecare data spunea: «as vrea sa spun ca este unul mai frumos si mai bun, dar nu, el este tatal tau»” – marturisea Sanda Nicola in emisiunea Andreei Esca de la Europa FM. De asemenea, jurnalista a vorbit despre acest episod si in emisiunea Refresh by Oana Turcu, adaugand: ”Mie mi s-a parut tot timpul o distanta intre mine si tatal pe care l-am cunoscut eu. Am incercat sa ma apropii de tata la maturitate, am simtit intotdeauna ca e ceva in neregula cu el.”

Lipsa afectiunii paterne si a sprijinului din partea familiei, dar si faptul ca era obligata sa traiasca in umbra fratilor mai mari au ambitionat-o pe Sanda care a decis la 20 de ani sa fuga de acasa si-si continua visul de a deveni jurnalist. Un an mai tarziu se casatoreste cu Bebe Nicola, producatorul emisiunii pe care ea o prezenta la acea vreme. Noua familie reuseste sa-i umple Sandei multe goluri pe care aceasta le avea din copilarie, despre socrii sai spunand ca au „pansat foarte multe rani”. Tragediile nu se opresc, insa, aici, iar cea mai mare incercare a vietii sale abia ulterior avea sa vina.

In anul 2001 Sanda Nicola ramane insarcinata, insa visul de a deveni mama se spulbera brusc si cumplit. Fiul sau abia nascut avea sa moara la doar trei ore de la nastere, iar Sanda avea sa intre in cea mai neagra si dureroasa perioada din viata sa. S-a izolat complet si a divortat de sotul sau, viata sa luand o intorsatura dramatica.

Si ca si cum nu ar fi fost de ajuns, patru ani mai tarziu a fost diagnosticata cu cancer de col uterin si amenintarea de a nu mai putea deveni niciodata mama statea ca un tais deasupra capului:

”Eu aveam 27 de ani cand am primit acest diagnostic. Mi s-a propus sa fac histerectomie totala, dar nu as mai fi putut sa fac copii. Am mers pe feelingul meu, am scapat ieftin… am facut o operatie de extirpare a tumorii si am scapat. A fost greu sa inteleg ce s-a intamplat. Nu am gasit raspunsurile atunci.” – dezvaluia Sanda Nicola la emisiunea Agentia VIP de la Antena Stars. Dar a reusit. Sanda Nicola a luptat si a depasit toate obstacolele, durerile si neimplinirile si, iata ca, la inceputul anului trecut a devenit mamica unei minunate fetite pe care a botezat-o Agnes.

Sanda Nicola este impreuna cu jurnalistul Liviu Iolu din 2005, iar in 2008 cei doi s-au casatorit: ”Cred ca suntem printre putinii oameni care au poze din ziua in care s-au cunoscut… (rade). Eram la Londra, la cateva zile dupa atacurile teroriste. Eu l-am sunat pe el. Nu ne cunosteam, dar ideea era sa comunicam pe teren, pentru ca se aflase ca printre mortii din atentate era si o romanca. E foarte bizar, dar noi ne-am cunoscut sub spectrul mortii acelei femei.

Amandoi cautam familia ei, voiam sa aflam detalii despre ea si asta ne-a adus impreuna.” – a povestit Sanda Nicola intr-un interviu acordat revistei Ok!Magazine despre momentul in care si-a cunoscut sotul. Liviu Iolu, care intre timp a parasit presa si o perioada a fost purtatorul de cuvant al Guvernului Ciolos, isi aminteste razand despre acel moment „Femeie, eu te-am invitat la o bere, tu ma chemai la explozia unei bombe…”.

