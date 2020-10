Sandra Bullock va produce si va juca in filmul romantic de acțiune 'The Lost City of D'

Sandra Bullock va produce şi va juca într-un film romantic de acţiune "The Lost City of D" pentru Paramount Pictures, anunţă Variety.

Filmul este centrat pe povestea unei scriitoare care descopera că un oraş imaginat despre care ea a scris este real, determinând-o să plece într-o călătorie riscantă în căutarea oraşului, potrivit news.ro.

Citește și: Racla cu viruși - OPINIE

Adam şi Aaron Nee vor fi regizori un scenariu de Dana Fox, bazat pe ideea de Seth Gordon (“Horrible Bosses”).

Bullock va produce filmul prin compania sa Fortis Films.

Studiourile îl au în vedere pe Ryan Reynods ca posibil co-star, dar nu există nicio înţelegere încă.

Bullock şi Reynolds au mai făcut echipă în 2009 pentru comedia romantică "The Proposal", la care Bullock a fost producător executiv.

Citește și: Codrin Ștefănescu, vești despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea: Starea lui de sănătate se deteriorează pe zi ce trece

Bullock a câştigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă în "The Blind Side" şi a fost nominalizată la această categorie pentru "Gravity".

În 2018, ea a jucat şi a fost producător executiv la "Bird Box" pentru Netflix şi a interpretat-o pe Debbie Ocean în sequelul "Ocean’s 8" din 2018.

Bullock este cunoscută pentru roluri în filme precum "The Heat", "Our Brand Is Crisis" şi "Miss Congeniality".