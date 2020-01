Sandu Lungu il face praf pe interlopul Bebino, dupa ce a fost „transat” de Clanul Tiganilor

Interlopul Bebino a fost din nou ironizat de marele Sandu Lungu. Luptatorul nu se teme de faima pe care a capatat-o King Kong din Berceni si ii da replica dupa replica!

Sandu Lungu nu se mai opreste! Celebrul luptator l-a ironizat din nou pe Bebino, interlopul din Berceni poreclit King Kong. In urma cu o luna, cu putin timp inainte de scandalul care l-a bagat in spital, Bebino l-a provocat pe Sandu Lungu la o lupta in cusca. Acesta a acceptat, insa la scurt timp a lansat o ironie de zile mari la adresa lui Bebino, fara sa se lase vreo secunda intimidat de faima pe care acesta a capatat-o in ultima vreme.

”As dori sa dau o replica: am fost provocat, asa scria in presa, de o anumita persoana, Bebino, nu-l cunosc personal! Ce pot sa spun, ca sunt sportiv de treizeci si ceva de ani, Unii luptatori se jucau sau erau in pampers cand eu luam primul titlu mondial. Ce pot sa va spun, nu pot sa refuz. Daca refuz orice lupta inseamna ca totul a fost degeaba. Asa am facut eu pana acum. Deci oricand… nu pot sa zic ”cu drag”, pentru ca aici nu poti sa iubesti pe nimeni, in cusca, dar oricand accept orice provocare de la orice luptator. Sansa va fi data de mine. Va multumesc frumos, o seara placuta, va iubesc!”, a fost declaratia lui Sandu Lungu, fix in seara in care a acceptat sa se rafuiasca in cusca alaturi de Bebino.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.