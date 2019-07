Sansele Laurei Kovesi pentru Parchetul European si speculatiile politice. Cine face ultimele carti

Mai intai, trebuie spus ca fara piedicile puse de Guvernul roman candidaturii lui Kovesi la conducerea Parchetului European, fosta sefa a DNA ar fi fost, cel mai probabil, deja validata de Parlamentul European. Dar, cum totul s-a calculat in Romania in functie de nevoile lui Liviu Dragnea, Kovesi ajunge acum la imparteala politica, in marjele trasate cu dibacie de Emmanuel Macron.