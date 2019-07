Santaj explicit asupra CSM, cale pentru Liviu Dragnea

Revenirea in tara a Elenei Udrea, sigura pe sine ca nu mai are ce sa i se intample, marcheaza simbolic continuarea razboiului impotriva justitiei, dincolo de incarcerarea lui Liviu Dragnea. Si pare ca in loc sa fi oprit asaltul impotriva justitiei, alegerile din 26 mai si condamnarea lui Dragnea nu au facut decat sa impinga lupta in alta faza.