Sanziana Buruiana, in doliu! Tatal ei a murit

Sanziana Buruiana trece prin clipe grele. Vedeta este in doliu! Din pacate, tatal ei a murit astazi.

La sfarsitul lunii iunie tatal Sanzianei Buruiana a ajuns la spital in stare grava si a fost internat la Terapie Intensiva. Atunci, paparazzii www.spynews.ro a publicat imagini cu vedeta la spital, asteptand vesti despre starea tatalui ei.

La scurt timp a fost ziua de nastere a Sanzianei Buruiana, insa a fost tot timpul cu gandul la tatal ei. "Va multumesc pentru toate urarile frumoase si sunteti alaturi de mine intr-un numar atat de mare... cei care vor sa-mi faca un cadou sa spuna o rugaciune pentru tatal meu, este cel mai frumos cadou pe care il pot primi! Iti multumesc Doamne pentru semnul pe care mi l-ai dat!", a scris Sanziana Buruiana atunci.

Pe data de 17 august, Sanziana Buruiana inca spera ca totul va fi bine. Tatal ei iesise din coma si respira singur.

"De trei luni incerc sa-i dau energie, il vizitez in fiecare zi si incerc sa-i dau putere sa lupte in continuare pentru ca a suferit o operatie foarte grea pe cord. Acum, are leziuni neurologSice destul de mari. In acest moment, eu si mama cautam o clinica unde sa fie si in siguranta. Inca se afla in sectia de terapie intensiva si pana nu gasim solutia cea mai buna, nu putem evolua. Doctorii il ingrijesc, dar cu timpul, daca stai in pat, muschii se atrofiaza. Trebuie sa faca neaparat o recuperare, ori aici, ori in afara. Din pacate, sunt doar eu cu mama in aceasta lupta. Colegii tatei nu s-au implicat si sunt dezamagita si ne rugam la Dumnzeu sa-i dea o sansa si sa-si revina (...) A iesit din coma, este treaz, respira singur, dar inca este hranit artificial", a declarat Sanziana Buruiana la "Star Matinal e pe Val".

