SAPTAMANA de COȘMAR pentru cei judecați in dosarul Colectiv - Lunea viitoare judecatorul anunța verdictul

Dosarul colectiv a fost finalizat de judecător iar acesta a stabilit luarea primei decizii în acest caz peste o săptămână, dată la care patronii Colectiv, ai firmei de artificii, artificierii, funcționarii primăriei Sectorului 4 și fostul edil Piedone, vor afla părerea instanței despre acuzațiile procurorilor la adresa lor.

În ultimul cuvânt, ultimii doi inculpați din acest dosar, pompierii Antonina Radu și George Matei și-au menținut poziția de nerecunoaștere a faptelor așa cum le-a prezentat DNA și au explicat de ce se consideră nevinovați de producerea tragediei din club.

Fostul angajat ISU s-a văitat în ultimul său cuvânt din cauza presei și a felului în care a fost tratat mediatic dezastrul de la Colectiv. El a spus uitându-se în sala de judecată că presa i-ar fi făcut mult rău.

„Pionierul, având in vedere că și-a schimbat domeniul de activitate, am considerat atunci să fac o identificare de risc pe toate spatiile. Se constat că în funcție de utilitatea spațiului se propuneau anumite măsuri de securitate. Citeam și eu in Libertatea

Judecător: Nu vorbiți cu presa, vă uitați la mine.

Presa mie mi-a făcut foarte mult rău.

Judecător: Privilegiul interpretării există în țara asta. În sala de judecată nu trebuie...puteți să spuneți dar....”, s-a spus în sala de judecată.