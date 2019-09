Saptamana de FOC pentru Guvernul Dancila - Cand va fi depusa moțiunea de cenzura: Parlamentarii PNL vor vota la vedere

Parlamentarii PNL vor vota la vedere moţiunea de cenzură, care va fi depusă cel mai probabil marţi, declară la RFI purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Ionel Dancă. El spune că cea mai bună soluţie ar fi organizarea de alegeri parlamentare anticipate, dacă Executivul Dăncilă va fi demis.

Ionel Dancă anunţă că moţiunea de cenzură va fi depusă cel mai probabil marţi.

”Cred că în aceste zile au fost definitivate condiţiile pentru depunerea moţiunii de cenzură, în sensul stabilirii unui calendar între partenerii din Opoziţie, care susţin moţiunea iniţiată de PNL şi potrivit acestui calendar, cel mai probabil mâine va fi depusă moţiunea de cenzură”, precizează purtătorul de cuvânt al PNL.

Purtătorul de cuvânt al PNL se arată optimist că moţiunea de cenzură va trece.

Avertismentul care pune pe jar mapamondul: 'Prețurile petrolului vor sări la nişte cifre inimaginabil de mari pe care nu le-am văzut în viața noastră'

”Noi întotdeauna am încercat să maximizăm şansele trecerii moţiunii de cenzură. De această dată, avem alături de noi şi alte formaţiuni politice, care anterior nu au susţinut demersul nostru, ceea ce face ca în acest moment succesul moţiunii de cenzură să fie unul destul de previzibil şi posibil, astfel încât să determine şi pe alţi parlamentari să susţină moţiunea noastră de cenzură. Cu alte cuvinte, o susţinere largă din partea mai multor formaţiuni politice este un element care cu siguranţă contează în convingerea parlamentarilor pentru a susţine această moţiune”, explică Ionel Dancă.

Ionel Dancă precizează că parlamentarii PNL vor vota la vedere moţiunea de cenzură.

”Aceasta este decizia PNL, vot la vedere şi este o decizie susţinută şi de ceilalţi parteneri ai noştri, care au semnat moţiunea de cenzură”, afirmă el. Conform Regulamentului Camerelor, votul la moţiuni este vot secret, cu bile.

Alina Gorghiu, scrisoare către Meleșcanu și Ciolacu după cazurile care au îngrozit România: 'Să fie dezbătute de urgență!' / DOCUMENT

Liberalul spune că PNL şi-ar dori alegeri parlamentare anticipate.

”Din punct de vedere procedural, se intră în faza consultărilor cu partidele politice, în vederea exprimării unei majorităţi parlamentare pentru susţinerea unui Guvern. Din punctul nostru de vedere, al PNL, ceea ce ne dorim noi este forţarea alegerilor anticipate, pentru că în acest moment, configuraţia politică a Parlamentului nu mai este una legitimă, practic, avem un Parlament expirat din punct de vedere al legitimităţii politice şi cea mai bună soluţie ar fi întoarcerea la votul românilor”, declară Dancă.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat săptămâna trecută că moţiunea va fi depusă luni sau marţi, după ce se vor consulta toţi liderii partidelor implicate.

”Astăzi am reuşit să strângem 237 de semnături, patru peste numărul de voturi necesar pentru reuşita moţiunii de cenzură. Peste acest prag continuăm discuţiile cu alţi zece parlamentari independenţi sau ai minorităţilor naţionale pentru a mări acest număr astfel încât să fim siguri că punem punct acest guvern. Nu am vorbit chiar cu toţi individual, dar am vorbit cu mulţi dintre ei şi am încredere că cine a semnat va vota moţiunea de cenzură şi că nu e posibil ca vreunul dintre parlamentarii implicaţi în acest demers să semneze şi după aia să nu voteze”, declar Orban miercuri.