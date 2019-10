Saptamana decisiva pentru noul Guvern. Ludovic Orban: E stare de necesitate

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat că liberalii au stabilit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD privind calendarul de învestire al noului guvern. Președintele PNL a estimat că audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealaltă, iar votul în plen în ziua următoare auudierilor. The post Săptămână decisivă pentru noul Guvern. Ludovic Orban: E stare de necesitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.