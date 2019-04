Saptamana Mare: Semnificatii, traditii si superstitii pentru Saptamana Patimilor

Saptamana Mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Pastilor, de la Sambata lui Lazar pana in Ziua de Pasti. In aceasta saptamana se fac slujbe bisericesti pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe pamant inainte de rastignire si invierea Lui. Slujbele Utreniei din Saptamana Mare se savarsesc seara, sub forma de Denie, conform obiceiului stravechi potrivit caruia ziua incepe la apusul soarelui si se termina la apusul zilei urmatoare. Prima zi din Saptamana Mare incepe cu Vecernia de sambata seara in memoria Intrarii Domnului in Ierusalim (Duminica Floriilor). Saptamana Mare: Lunea Mare Din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor (Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hri ...