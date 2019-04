Saptamana patimilor: cea mai puternica rugaciune din Vinerea Mare

Rugaciune Vinerea Mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Citeste cea mai puternica rugaciune a zilei de vineri pentru a avea parte de ajutor si iertarea pacatelor. Saptamana patimilor: 26 aprilie, Vinerea Mare. Vinerea Mare (Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii. Zi aliturgica, pentru ca Liturghia reprezinta jertfa nesangeroasa a lui Hristos, in chipul painii si al vinului, iar cele doua jertfe nu se pot aduce in aceeasi zi. In seara acestei zile se oficiaza denia Prohodului Domnului. Paste 2019. Cea mai puternica rugaciune din Vinerea Mare "Doamne Iisuse Hristoase Mantuitorul cel dulce al sufletului meu in aceasta z ...