Saptamana Patimilor. Tradiții, superstiții și obiceiuri din Saptamana Mare

SAPTAMANA PATIMILOR. Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita SAPTAMANA PATIMILOR (SAPTAMANA MARE), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos